Мошенники нацелились на скидочные карты россиян

Мошенники все чаще пытаются списать баллы из личных кабинетов россиян на сайтах магазинов. Об этом рассказал эксперт компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов, передает газета «Известия».

Сизов сообщил, что в 2019 году число попыток воспользоваться бонусами в отдельных случаях достигало нескольких тысяч в месяц. Мошенники получают доступ к личному кабинету клиента, а затем расплачиваются за свои покупки его бонусами. В других случаях злоумышленники регистрируют личный кабинет на карту, которая была выдана другому человеку. Наличие проблемы подтвердили и в крупных торговых сетях.

Бонусные баллы чаще всего становятся целью так называемых начинающих мошенников, а не организованных преступных группировок. Среди злоумышленников могут быть студенты и сотрудники магазинов, имеющие доступ к информации о программах лояльности, отметил эксперт.

Ущерб от такого вида мошенничества больше имиджевый, отметили представители торговых сетей. Как результат, покупатели теряют доверие и разочаровываются в программах лояльности.

В феврале была раскрыта новая мошенническая схема кражи данных банковских карт. В письмах мошенники сообщают о получении денежных призов, после чего просят перейти на сайт и ввести данные карты для получения выигрыша.

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