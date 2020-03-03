Все аварийные дома в Подмосковье расселят до 2025 года

Жителей всех аварийных домов Подмосковья планируют переселить в новое жилье до 2025 года, министр строительного комплекса региона Владимир Локтев. Его цитирует РИАМО во вторник, 3 марта.

По его словам, за следующие два года предстоит переселить из аварийных жилых помещений 22 тысячи человек в 46 городских округах. В частности, в этом году необходимо расселить 2,8 тысячи граждан.

«Для решения этой задачи из федерального и областного бюджетов выделено 15,5 миллиарда рублей», — рассказал он.

Локтев уточнил, что наибольший объем аварийного жилья находится в городских округах Сергиево-Посадский, Дмитровский, Солнечногорск, Шатура и Богородский.

Ранее во вторник губернатор Андрей Воробьев назвал тему аварийного жилья приоритетной. Он призвал муниципальные власти активней включиться в решение этой задачи.

