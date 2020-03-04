Программа «Архитекторы.рф» запустила новый курс по урбанистике

Программа «Архитекторы.рф» запустила онлайн-курс по урбанистике — «Новый стандарт качества городской среды». Об этом говорится в пресс-релизе Института «Стрелка», поступившего в распоряжение «Ленты.ру».

Курс основан на материалах Стандарта комплексного развития территорий, предоставляющего архитекторам, городским планировщикам, застройщикам и представителям органов власти широкий инструментарий создания качественной многофункциональной застройки и открытых пространств.

Видеолекции дополнены прикладными эссе и статьями мировых исследователей, архитекторов и урбанистов: Роба Крие, Робина Эванса, Д.М. Фэннинг, Оуэна Хазерли, Серджио Порта, Омбретты Ромис, Алессандры Феличотти и Константина Кияненко. Также слушатели смогут ознакомиться с текстом о взгляде со стороны девелопера на то, о каком жилье мечтает горожанин (его написал выпускник программы Дмитрий Ступин) и текстом, обосновывающим необходимость внедрения Стандарта в регионах (авторы — выпускник программы Андрей Еренков и главный архитектор Оренбуржской области Наталья Ибрагимова).

В создании курса принимали участие партнер КБ «Стрелка» и куратор разработки Стандарта Алексей Муратов, главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин, партнер компании Sheppard Robson (Великобритания) Анна Шапиро, советник главы Удмуртии Вячеслав Правдзинский, директор проектов КБ «Стрелка» и куратор программы «Архитекторы.рф» Александра Чечёткина.

Онлайн-курсы программы «Архитекторы.рф» являются бесплатными и доступны на сайте программы после регистрации.

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