Мать тайно подкармливала страдающего от ожирения 146-килограммового сына

В Великобритании мать тайно проносила еду в больницу к страдающему от высокой степени ожирения сыну. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Врачи одной из детских клиник рассказали, что один из их самых тяжелых пациентов, 14-летний мальчик по имени Томми, весит 146 килограммов. При этом 38 из них он набрал, находясь на полуторагодовом лечении в клинике. Медики не могли понять в чем дело — подросток соблюдал строгую диету. Однако позже выяснилось, что его мать постоянно подкармливала сына.

Британка утверждает, что тщательно считает калории при приготовлении пищи. «Я знаю, что мою стряпню он точно съел бы и не остался голодным», — объяснила она. Мать Томми сильно переживает, что ее ребенок недоедает, а врачи заставляют его заниматься спортом слишком много. Она утверждает, что ее сын не ест еду, которую ему предлагают в больнице, и может умереть от голода.

Сам подросток мечтает похудеть и постоянно жалуется на усталость и боль в ногах. Когда медики обнаружили у него коробку шоколадных конфет, он заявил, что съел только одну, а остальными угостил мать. «Но почему-то я потолстел», — удивился Томми.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!



