Воробьев рассказал о благоустройстве подмосковных городов

Ежегодно в Подмосковье благоустраивают около 60 общественных пространств, заявил губернатор Андрей Воробьев в ходе посещения Солнечногорского механического завода. Об этом сообщает РИАМО в четверг, 5 марта.

«У нас в области большая программа по благоустройству. (...) И города начали меняться. Цель — чтобы в каждом городе каждый мог безопасно гулять и провести время», — сказал он.

Воробьев утончил, что в программу по благоустройству входят скверы, набережные, парки.

В частности, в Солнечногорске в прошлом году страртовали работы по модернизации набережной озера Сенеж, напомнил он.

Ранее в четверг сообщалось, что в этом году в регионе планируется привести в порядок 16 парков. Соответствующая программа была разработана по инициативе губернатора. Всего не территории области насчитывайся 100 парковых зон.