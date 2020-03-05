СССР назвали самой демократической страной

СССР на закате своего существования был самой демократической страной в мире, считает бывший советник первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева и идеолог чеченской революции Муса Темишев. Об этом он заявил в интервью «Ленте.ру», отвечая на вопрос о причинах, по которым Чечня после распада Советского Союза захотела отделиться от СССР.

«Я не был сторонником — во всяком случае, к началу 1991 года — отделения Чечни и развала Союза, — сказал Темишев. — Потому что к 1991 году, когда на очередном съезде Верховного Совета отменили пятую статью Конституции о руководящей и направляющей роли КПСС, все было нормально. Демократия была максимальная». По мнению Темишева, демократии в СССР тогда было больше, чем сейчас в Европе, где он почти 20 лет находится в эмиграции.

Материалы по теме «Мы все были лохами, верили Дудаеву» Идеолог отделения Чечни от России о войнах в республике, мафии и жестокости 1990-х

«Не было никакой надобности в распаде страны», — добавил он. Однако не смотря на это Темишев назвал одной из причин решения Чечни стать независимой именно деградацию советской системы, а также «притеснения в национальных республиках» по отношению к местному населению.

Темишев — уроженец Грозного, которого называют идеологом чеченской революции. Он писал программные документы для Общенационального конгресса чеченского народа, который объявил выборы президента непризнанной Ичкерии, а также занимал ключевые должности в первые годы правления Джохара Дудаева и был его советником.

Первая чеченская кампания началась в 1994 году. Поводом стало желание Москвы вернуть себе контроль над территорией Чечни, на которой в 1991 году была провозглашена Ичкерия, возглавляемая Дудаевым. Война закончилась в августе 1996 года. Жертвами конфликта стали не менее пяти тысяч российских военнослужащих и 80 тысяч мирных жителей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!