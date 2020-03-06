Воробьев поздравил жительниц Подмосковья с наступающим 8 Марта

В преддверии Международного женского дня губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жительниц региона с наступающим праздником. Торжественное мероприятие состоялось в доме областного правительства, сообщает РИАМО.

На мероприятие были приглашены ветераны войны и труда, многодетные матери, педагоги, врачи, деятели культуры и жены военнослужащих.

«Хочу пожелать всем, кто находится в этом зале и работает сегодня на разных предприятиях Подмосковья, всего самого доброго», — сказал Воробьев.

Отдельную благодарность он выразил жительницам, которые прошли большой трудовой путь в годы Великой Отечественной войны. Он также пожелал, чтобы всех присутствующих в зале всегда окружали близкие люди.

После его выступления состоялась церемония вручения государственных и областных наград, знаков отличия губернатора.

Так, за заслуги в развитии ветеранского движения орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена руководитель Лобненского городского отделения организации ветеранов «Боевое братство», ветеран боевых действий в Афганистане Марина Толмачева.