Пенсию россиянки в 52 тысячи рублей объяснили

Эксперты объяснили, каким образом размер пенсии жительницы Омской области мог достичь 52 тысяч рублей. Об этом они рассказали изданию «Вечерняя Москва».

Как объяснила начальник отдела по взаимодействию со СМИ московского отделения Пенсионного фонда России (ПФР) Марина Густова, на размер выплат может повлиять ежемесячная денежная выплата. На нее могут рассчитывать ветераны, инвалиды и некоторые другие категории граждан.

Помимо этого, увеличить пенсию могут социальные услуги для федеральных льготников, денежное ежемесячное материальное обеспечение за особые заслуги, надбавки за работу на Севере и на вредном производстве.

По словам исполнительного директора Некоммерческого пенсионного фонда «КИТ Финанс» Антона Шпилева, размер пенсии определяется стажем и страховыми взносами. Дополнительные страховые баллы могут существенно увеличить выплаты. Однако член Общественной палаты России Людмила Пискунова считает, что у россиянки просто есть корпоративная пенсия.

О том, что 70-летняя жительница Омской области получает пенсию в размере 52 тысячи рублей, стало известно ранее. В ПФР объяснили, что эту сумму женщина заработала на страховых взносах.

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