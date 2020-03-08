Джонсон отдохнул на Карибах и попал под проверку

Комиссия по стандартам парламента Великобритании проведет проверку источников финансирования новогоднего отпуска британского премьер-министра Бориса Джонсона на «острове миллионеров» в Карибском море. Об этом пишет газета The Guardian.

По ее данным, решение было принято членом комиссии Кэтрин Стоун. Так она отреагировала на запрос от Лейбористской партии, потребовавшей установить, кто именно оплатил главе правительства и его подруге Кэрри Саймондс пребывание с 26 декабря 2019 года по 5 января 2020 года на частом острове Мюстик, который входит в архипелаг Гренадины.

Сам Джонсон заявил, что проживание на острове стоимостью 15 тысяч фунтов стерлингов (около 20 тысяч долларов) оплатил Дэвид Росс, донор правящей Консервативной партии. Однако сам он опроверг эти утверждения и заявил, что не платил за отдых британского премьера и его спутницы, а лишь помог с организацией их проживания.

В случае, если будет установлен факт нарушения, Стоун может порекомендовать применить санкции в отношении Джонсона. О каких мерах может идти речь, не уточняется.

Остров Мюстик специализируется на обслуживании богатых туристов самого высокого уровня. Там в частности отдыхали члены британской королевской семьи — Елизавета II и ее младшая сестра Маргарет. В феврале 2013 года туда наведались внук королевы принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон.

1 марта стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон женится на своей подруге Кэрри Саймондс. Кроме того, в начале лета у пары должен родится ребенок. До Саймондс Джонсон был трижды женат. От второго брака на юристе Марине Уилер у него четверо детей: две дочери Лара и Кассия и два сына Мило и Теодор. Также у политика есть внебрачная дочь от искусствоведа Хелен Макинтайр.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!