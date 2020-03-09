Во Франции скончался актер Макс фон Сюдов

Франко-шведский актер Макс фон Сюдов (Max von Sydow) скончался во Франции в возрасте 90 лет. Об этом в понедельник, 9 марта, его жена Кэтрин фон Сюдов сообщила изданию ParisMatch.

«С разбитым сердцем и бесконечной печалью мы испытываем крайнюю боль и объявляем вам об уходе Макса фон Сюдова 8 марта 2020 года», — сообщила фон Сюдов.

4 августа 2015 года сообщалось, что Макс фон Сюдов сыграет трехглазого ворона в шестом сезоне сериала «Игра престолов». Сюдов заменил в этой роли британского актера Струана Роджера.

Макс фон Сюдов получил известность благодаря ролям в таких фильмах, как «Изгоняющий дьявола», «Особое мнение» и «Остров проклятых». Он работал с режиссерами Ингмаром Бергманом и Яном Труэлем. Всего в копилке актера более 150 ролей. Он дважды номинировался на премию «Оскар» за фильмы «Пелле-завоеватель» и «Жутко громко и запредельно близко».

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