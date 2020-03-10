Воробьев заявил о сбалансированности бюджета Подмосковья

Колебания на мировых рынках из-за падения цен на нефть не помешают выполнению социальных обязательств в Подмосковье, заявил губернатор Андрей Воробьев. Его слова приводятся на сайте областного правительства в во вторник, 10 марта.

«Наш бюджет сбалансирован в конкретных параметрах. Все социальные обязательства, которые наметили на 2020 год, мы обязательно сохраним», — сказал он на совещании с правительством.

При этом он поручил усилить работу с бизнес-сообществом, чтобы они чувствовали поддержку.

Также губернатор заявил, что в регионе принимаются все необходимые меры для снижения риска распространения коронавируса.

По поручению губернатора в регионе создан оперативный штаб, который анализирует ситуацию с китайским вирусом. В штаб входят специалисты

Роспотребнадзора, Министерства здравоохранения Московской области, центральных исполнительных органов государственной власти региона, правоохранительных органов.