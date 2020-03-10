Воробьев рассказал о мерах в связи с угрозой распространения коронавируса

Подмосковные власти принимают все меры для контроля за ситуацией с распространением коронавируса, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. Его слова приводятся на сайте областного правительства во вторник, 10 марта.

«Продолжим наблюдать, как будет развиваться эта проблема. (...) Мы вместе с Роспотребнадзором будем проводить необходимые мероприятия в крупнейших аэропортах страны», — сказал он.

По его поручению был создан оперативный штаб, который анализирует ситуацию с китайским вирусом. В него входят специалисты

Роспотребнадзора, Министерства здравоохранения области, центральных исполнительных органов государственной власти, правоохранительных органов.

На сайте областного правительства уточняется, что во всех образовательных учреждениях Подмосковья проводят профилактику гриппа и ОРВИ. Кроме того, все медучреждения обеспечены необходимыми противовирусными препаратами.

