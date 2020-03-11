500 тысяч школьников Подмосковья поучаствовали в «Уроке Цифры»

Почти 500 тысяч подмосковных школьников поучаствовали во всероссийской образовательной акции «Урок Цифры», сообщила министр образования региона Ирина Каклюгина. Ее цитирует РИАМО в среду, 11 марта.

«Это важная инициатива помогает ребятам познакомиться с основами программирования и цифровыми технологиями», — рассказала Каклюгина.

По ее словам, регион второй год активно участвует в проекте. В феврале урок информатики был посвящен теме персональных помощников. Министр добавила, что местные школьники с большой охотой посещают тематические уроки.

«В марте акция также охватит подмосковные образовательные учреждения и будет посвящена теме безопасности будущего», — добавила она.

Проект «Урок Цифры» представляет собой цикл уроков информатики с практической тренировкой навыков программирования. Каждый из них посвящен определенной теме и направлен на развитие цифровых знаний.