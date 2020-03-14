Передвижение по Испании ограничат

Власти Испании приняли решение ограничить передвижение по стране из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил председатель испанского правительства Педро Санчес, передает ТАСС.

Ограничительные меры вводятся на 15 дней. Компетентным органом вместо региональных правительств назначено правительство Испании. Как пояснил Санчес, выйти из дома можно будет для того, чтобы купить продукты или лекарства, посетить больницу или работу, а также в случае форс-мажорных обстоятельств.

Кроме того, по всей стране будут закрыты бары, рестораны, музеи, театры и другие развлекательные заведения. Торговлю, за исключением продовольственных и предметов первой необходимости, также приостановят.

По последним данным, в Испании зафиксировано 6315 случаев заражения коронавирусом. Из них 191 пациент умер, еще 517 — излечились. Всего в мире на данный момент более 155 тысяч заразившихся.

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