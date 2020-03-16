Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником, и поблагодарил за важную и нужную работу. Об этом сообщается на сайте областного правительства.

«Вы делаете очень важное и нужное дело, заботитесь о наших жителях и городах в любую, даже самую суровую, погоду», — сказал он.

По его словам, с возвращениям зимней погоды работы у коммунальщиков прибавилось. Он отметил, что в регионе необходимые работы выполняются в нужном объеме. Губернатор уточнил, что в ряде городов в связи с погодными условиями вывели дополнительную технику.

В феврале прошлого года власти региона анонсировали создание коммунальной службы нового поколения. Речь шла о работе по подготовке специалистов, способных принимать прорывные технические решения.

День работников торговли, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства отмечается в России 15 марта.