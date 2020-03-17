В России допустили приостановку строительства дорог из-за коронавируса

Правительство России может профинансировать план по борьбе с коронавирусом и его последствиями за счет приостановки крупных строек, в том числе автомобильных дорог. Такое развитие событий допустили федеральный чиновник и источник, близкий к кабмину, в разговоре с газетой «Известия».

По словам собеседников, расходы бюджета придется перераспределить из-за изменений в развитии мировой экономики, например, снижения спроса на перевозки. Таким образом, строительство новых дорог не потребуется, пока не восстановится вся экономика.

Материалы по теме Что нужно знать о ситуации с коронавирусом в России Принятые меры, прогнозы ученых и советы врачей— самое главное о коронавирусе в России

«Когда восстановится Китай? Куда он бросит ресурсы? Сказать пока невозможно. Вряд ли мы в ближайшее время будем возить туда те же металлы или уголь в прежних объемах», — объяснил федеральный чиновник.

Источники издания также сообщили, что от отсрочки по выплате дивидендов госкомпаний на полгода, о которой ранее стало известно, в правительстве отказались.

Накануне, 16 марта, сообщалось, что правительство подготовило план поддержки российской экономики в условиях распространения коронавируса. Он включает в себя создание антикризисного фонда в 300 миллиардов рублей и предполагает поддержку бизнеса, регионов, госкомпаний и населения. Так, документом предусматривается возможность компенсации доходов людей, находящихся на карантине, за счет работодателей или больничных листов.

Также планируется проводить мониторинг ситуации на рынке труда, чтобы не допустить роста безработицы. Для выплаты безработным будут зарезервированы средства в федеральном бюджете. Туристический бизнес и авиабизнес получат налоговые каникулы. Компаниям малого и среднего бизнеса предлагается дать квартальную отсрочку для выплаты налогов. Госкомпаниям дадут отсрочку до полугода для выплаты дивидендов.

По данным на 16 марта, в России зафиксировано 93 случая заражения коронавирусом. Большинство из них выявлено в Москве, где из-за распространения вируса введены наиболее жесткие ограничительные меры: в частности, на три недели закрыты школы и запрещены досуговые мероприятия с участием более 50 человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!