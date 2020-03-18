«Билайн» принял меры поддержки в профилактике коронавируса

Оператор сотовой связи «Билайн» принял комплекс мер для содействия борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе оператора.

С 19 марта в 5 раз увеличивается количество звонков и интернета для клиентов «Билайн» в международном роуминге и обнуляется стоимость звонков для абонентов «Билайн» в роуминге на телефон горячей линии Ростуризма по теме коронавирусной инфекции. На территории более 100 стран мира ежедневно клиентам «Билайн» будут доступны услуги мобильной связи в 5 раз больше за те же деньги, сообщили в компании.

С 23 марта оператор обеспечит возможность своим клиентам пользоваться услугами широкополосного доступа и сервисом «Билайн ТВ» в своей сети широкополосного доступа даже при нулевом балансе абонентского счета. С 25 марта заработают короткие номера для дозвона на горячие линии по теме коронавирусной инфекции. Оператор внимательно следит за развитием ситуации и будет внедрять новые инициативы и предложения, направленные на помощь своим абонентам в сложившихся обстоятельствах.

Номер горячей линии +74996781203 организован совместно с ассоциацией «Турпомощь» и действует круглосуточно. Позвонить за 0 рублей на эту горячую линию может любой абонент «Билайн», где бы он ни находился — дома, в поездках по России или за границей.

Кроме того, с 13 марта 2020 года для абонентов оператора в приложении «Мой Билайн» (12+) доступна информация о профилактике коронавируса. Оператор информирует клиентов о том, где можно найти актуальные данные о способах профилактики, через SMS и push-уведомления.

Все инициативы будут действовать по 30 апреля 2020 года включительно и могут быть продлены.

«Билайн» внимательно следит за развитием ситуации вокруг новой коронавирусной инфекции и продолжит внедрять все необходимые дополнительные инициативы, призванные обеспечить комфорт и поддержку наших клиентов в условиях меняющихся непростых обстоятельствах.

