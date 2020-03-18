Упавший ковш парализовал 30-летнюю ассистентку на съемках сериала «Бэтвумен»

Помощница съемочной группы сериала «Бэтвумен» Аманда Смит пострадала из-за упавшего на ее голову ковша погрузчика. У 30-летней женщины парализовано тело, сообщает Deadline.

Инцидент произошел на съемочной площадке в Ванкувере, Канада. Смит не услышала движения машины из-за шума со стороны дороги. Ковш опустился на ее голову. Женщина получила серьезные травмы позвоночника, включая разрыв позвонков. У нее парализовано тело, она не чувствует ничего ниже пояса. Родственники Смит запустили кампанию по сбору средств на ее лечение на сервисе GoFundMe.

Смит пострадала за два дня до того, как работу над вторым сезоном сериала остановили из-за пандемии коронавируса.

Первый сезон «Бэтвумен» вышел в октябре 2019 года.

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