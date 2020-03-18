Подмосковные фонтаны приведут в порядок

Все фонтаны на территории Подмосковья приведут в порядок до конца апреля, сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин. Его цитирует РИАМО.

«Также в течение апреля должны быть приведены в порядок все клумбы и цветники», — сообщил он.

В ведомстве напомнили, что фонтаны — это не только украшение парка или сквера, но и важное санитарно-гигиеническое сооружение.

«Отсоединение временной водопроводной сети и выпуск из нее воды, спуск воды из бассейна фонтана, снятие и укрытие скульптуры необходимо производить при наступлении ночных и утренних заморозков с температурой воздуха минус два градуса и ниже», — рассказал министр.

Ранее Михаил Хайкин сообщил о модернизации подмосковных парков, общественных пространств и игровых площадок. В частности, до конца года в регионе появится 216 новых детских площадок.

Ранее губернатор Андрей Воробьев высоко оценил результаты программы по благоустройству региона.