В Подмосковье пожилым людям расскажут об антивирусной профилактике

Соцработники и волонтеры Подмосковья проводят курсы личной гигиены и антивирусной профилактики для пожилых людей, рассказала министр социального развития региона Ирина Фаевская. Ее цитирует РИАМО в среду, 18 марта.

Министр уточнила, что на данный момент более 45 тысяч жителей пожилого возраста находятся на социальном обслуживании. По ее словам, ежедневно их обзванивают соцработники.

«Мы уточняем необходимость в доставке продуктов, лекарств и средств гигиены, консультируем по жизненным ситуациям», — рассказала она.

Фаевская отметила, что большую помощь социальной службе оказывают добровольцы, которые разносят по домам продукты, лекарства, средства личной гигиены.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 147 случаев заражения новым коронавирусом.