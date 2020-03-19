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Сергей Шойгу сам вышел на «Дорогу памяти»

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Сергей Шойгу
Сергей Шойгу
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу внес сведения о своих родственниках, принимавших участие в Великой Отечественной войне, на сайт проекта министерства «Дорога памяти». Об этом сообщает телеканал «Звезда».

«Это два моих дяди — Иван Яковлевич Кудрявцев и Василий Яковлевич Кудрявцев, два достойных человека. Один просто рядовым прошел через всю войну, второй был военным врачом и тоже прошел фактически всю войну. Но и после этого он еще пять лет был в Германии, занимаясь той же самой врачебной деятельностью. Конечно, я мог бы туда и свою маму внести, но я не думаю, что она может являться участником, потому что она все эти годы была в оккупации», — сказал Шойгу.

«Дорога памяти» — проект Министерства обороны РФ, цель которого — увековечить память о Великой Отечественной войне. Собранные материалы будут размещены в одноименной галерее, которая возводится рядом с главным храмом Вооруженных сил РФ в подмосковном парке «Патриот». Храм спроектирован в монументальном русско-византийском стиле и станет третьим по величине после храма Христа Спасителя в Москве и Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Его высота вместе с крестом составит 95 метров.

Сергей Шойгу объяснил также причины сбора земли с братских могил наших воинов, которую планируется разместить у Храма.
«Представьте, что живет семья. Чей отец ушел на фронт и пропал без вести. И вы не знаете, где могила, куда прийти, где поклониться и вспомнить о нем. Поэтому мы сделали второй шаг – мы решили собрать землю со всех захоронений советского, российского воинства по всему миру и привезти ее туда. Будет своего рода большая братская могила. Мы не знаем, кто завтра как себя поведет и какой памятник будет снесен. Мы бы хотели, чтобы человек, пришедший туда, знал, что это земля с той могилы, с того места. И чтобы у тех, кто искал пропавших без вести родственников и не нашел, должно быть место. Где они смогут с ними пообщаться», — объяснил глава Минобороны.

Напомним, акция «Горсть памяти» стартовала 22 июня прошлого года. Землю с братских могил советских воинов соберут не только в местах их захоронений на территории России, но и более чем в 40 странах мира. Ее поместят в гильзы артиллерийских снарядов и установят на территории у Храма - в историко-мемориальном комплексе «Дорога памяти».

Принять участие в проекте, чтобы поделиться снимками и письмами из семейных архивов, увековечив своих родных, может любой желающий. Для этого нужно зайти в спецраздел на сайте Минобороны «Дорога памяти», или на foto.pamyat-naroda.ru. Также можно принести фотографии в мобильные пункты сбора данных в своем городе, или даже обратиться для этого обратиться в военкоматы.

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