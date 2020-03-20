Для сидящих на карантине пройдет онлайн-концерт

Первый онлайн-концерт «Вместе на расстоянии» в поддержку всех, кто находится на карантине или принял решение о добровольной самоизоляции для борьбы с коронавирусом, пройдет 21 марта.

Всех, кто сейчас в разлуке со своими близкими, поддержат со сцены группа «Фабрика», «Корни», певица «Мышь» и другие любимые нами исполнители. Ведущим первого онлайн-концерта «Вместе на расстоянии» выступит известный комик Сергей Мезенцев.

Чтобы посмотреть концерт, нужно будет подключиться к трансляции в субботу, 21 марта, в 19:30 по московскому времени.