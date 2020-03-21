В России от медучреждений потребовали зарегистрировать всех врачей и медсестер

Минздрав России потребовал от руководителей медицинских организаций в обязательном порядке регистрировать всех врачей и медсестер в единой системе идентификации на портале госуслуг и в регистре на сайте министерства. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на телеграмму со сроком исполнения 20 марта.

Директор Европейского медицинского центра (EMC) Андрей Яновский подтвердил изданию информацию о телеграмме и о требованиях к медицинским организациям регистрировать медицинский персонал и актуализировать информацию. Он пояснил, что эту меру приняли, чтобы иметь четкое понимание, сколько медицинских работников существует.

Телеграмма стимулирует медицинские организации, не подключенные к Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), войти в реестр, передает издание слова помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова.

В мае 2018 года занимавший на тот момент должность премьер-министра Дмитрий Медведев подписал постановление о создании ЕГИСЗ, которая регистрирует сведения о медицинских работниках и медицинских организациях, а также осуществляет электронную регистратуру.

До подписания, в 2017 году, министр здравоохранения Вероника Скворцова называла преимущества Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. По ее словам, она позволит избавить врача от бумажной работы, поможет создавать личные кабинеты пациентам и использовать электронный документооборот.

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