Сечин оценил влияние антироссийских санкций на партнеров «Роснефти»

Санкции оказали большее влияние на американские компании, чем на «Роснефть». Такое мнение в интервью телеканалу «Россия 24» высказал глава НК Игорь Сечин.

«Я бы обратил внимание на то, что у санкций есть две стороны: есть мы, а есть те наши партнеры, которые в результате санкций потеряли огромные ресурсы, — заявил он. — Я сейчас не буду называть конкретные компании, но есть американские компании, которые лишились в результате выхода из ряда проектов ресурсной базы, сравнимой с их собственной. Воздействие на них мне кажется более чувствительно, чем воздействие на нас. То же касается и ряда подрядчиков, производителей бурового оборудования, то же касается поставщиков газотурбинных установок».

Глава «Роснефти» также напомнил, что до санкций почти половина финансового обеспечения предоставлялась компании американскими банками. «До 35 миллиардов долларов кредитные линии составляли. Сейчас ноль. Они зарабатывали там до 4 миллиардов долларов ежегодно только на процентных ставках. Сейчас ноль. Вот результаты этих санкций. Мы же вместе с тем спокойно сейчас используем те преимущества, которые дает рубль. И полностью закрываем свои затраты по добыче рублевой массой. С учетом того, что у нас все-таки экспорт есть, это создает для нас дополнительные преимущества в получении валюты», — добавил Игорь Сечин. Сейчас, по его словам, эта валюта используется для стабилизации валютного рынка в России. «Работаем в плотной координации с Центральным Банком и рассчитываем все-таки, что те меры, которые принимаются, они приведут к результату», — отметил глава российской компании.

Также, по его словам, администрация США готова к рецессии в экономике, поскольку появлялась информация о том, что ФРС проводит допэмиссию в размере 1,5 триллиона. «Приведет это к сокращению добычи, или нет — это вопрос. Будут ли инвесторы в дальнейшем доверять росту сланцевой добычи — думаю нет. Значит, возможен поиск других, более эффективных инвестиционных проектов», — отметил Игорь Сечин.