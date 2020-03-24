«Россети» взяли под особый контроль электроснабжение ключевых объектов

Компания «Россети» объявила о том, что с 24 марта берет под особый контроль энегргообеспечение наиболее важных объектов инфраструктуры и социальной жизни. Соответствующее распоряжение подписал гендиректор холдинга Павел Ливинский, говорится в сообщении компании.

По его словам, «Россети» примет все возможные меры для того, чтобы способствовать сокращению риска распространения в России коронавирусной инфекции, а также других респираторных заболеваний не только среди сотрудников холдинга и членов их семей, но и среди клиентов. Он подчеркнул, что структуры холдинга создают максимально комфортные условия для жизни и работы потребителей в сложившейся ситуации.

В частности, компания взяла под особый контроль обеспечение электроэнергией больниц, колл-центров, вычислительного оборудования, а также объектов, предоставляющих госуслуги, услуги сотовой связи, доступа к интернету. Повышенное внимание будет уделяться электроснабжению организаций, предоставляющих населению различные виды онлайн-услуг (банки, интернет-магазины, онлайн-кинотеатры). Также под особым контролем находятся транспортно-логистические центры и курьерские службы.

Кроме того, по поручению гендиректора компании будет проанализирована степень надежности схем электроснабжения. Компания проведет внеплановые проверки объектов инфраструктуры, чтобы выявить и в кратчайшие сроки устранить дефекты.

Ранее стало известно, что в группе «Россети» на удаленную работу переведено почти 60 процентов сотрудников офисов, в онлайн-режиме начали работать 738 из 1017 центров обслуживания клиентов потребителей.