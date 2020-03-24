Rambler Group проведет вебинар #stayhome о менеджменте в режиме самоизоляции

Лидеры активов Rambler Group 25 марта проведут вебинар #stayhome, на котором поделятся опытом дистанционного управления.

На мероприятии будут представлены реальные практики от тех, кто давно управляет дистанционными командами.

Программа вебинара состоит из трех тематических блоков. В первом команда отдела обучения и развития Rambler Group — Марина Громова и Ирина Родина — расскажет о реакциях психики на нестандартные ситуации, о том, как помочь себе, выстроить корпоративные и командные коммуникации, о правилах онлайн-встреч и ролях руководителей.

Во втором блоке лидеры активов группы — Максим Юрищев, руководитель портала «Рамблер», Трифон Бебутов, главный редактор Афиша Daily, и Тимур Лакуста, коммерческий директор спортивных проектов Rambler Group, — расскажут, как организовать дистанционную работу и коммуникацию с клиентами.

В третьем блоке своим опытом поделятся лидеры IT-команд — Павел Петлинский, руководитель разработки портала «Рамблер», и Антон Зубков, руководитель проектных программ команды AdTech.

Вебинар пройдет с 16:00 до 18:00 по московскому времени. Присоединиться к вебинару может любой желающий, предварительно зарегистрировавшись по ссылке.