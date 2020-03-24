Блогер Никитский осудил позицию блогера Власова по коронавирусу

Для некоторых страшная болезнь — лучшее время для самопиара и заработка. Об этом в «Снобе» пишет блогер Сергей Никитский, который называет «еще одним правдорубом», неожиданно появившимся в СМИ по теме пандемии коронавируса скандально известного «популяризатора от науки» Василия Власова.

Комментируя ситуацию с пандемией коронавируса, Василий Власов раскритиковал и обесценил гуманитарную помощь России Итальянской Республике. «А никого не смущает, что одновременно с разносом рекомендаций Депздрава Москвы Василий Власов у себя в Фейсбуке так описывает сегодняшнюю российскую гуманитарную помощь Италии: "В Италии, куда В. Путин послал шпионов под прикрытием 7 Камазов дела все еще идут плохо"», — приводит Сергей Никитский цитату Василия Власова.

За день до этого Василий Власов жестко раскритиковал рекомендации Департамента здравоохранения Москвы по профилактике коронавируса, в частности с помощью препаратов российских фармпроизводителей. Среди мер неспецифической профилактики, направленных на восприимчивый контингент, Депздравом столицы рекомендуется прием отечественных иммунотропных препаратов с клинически доказанной противовирусной эффективностью — «Кагоцел», «Эргоферон», «Анаферон». «Замечу: не для лечения коронавируса, поскольку пока нет доказательств, что какое-то лекарство может победить эту заразу, а именно для неспецифической профилактики у восприимчивого контингента», — подчеркивает Сергей Никитский.

На Западе с фатализмом относятся к профилактике коронавируса, поэтому там не применяют препараты для повышения иммунитета, считает блогер. «Ну, по крайней мере, до нынешней пандемии не применяли. А в России иммуномодуляторы считаются одним из наиболее эффективных инструментов повышения сопротивляемости организма к различным вирусным инфекциям, — пишет Сергей Никитский. — Стоило московскому ведомству опубликовать рекомендации по профилактике COVID-19, как, словно по команде, по блогам и СМИ прокатилась волна однотипных публикаций с разоблачением "бесполезных" препаратов».

Ранее газета «Версия» писала о том, что Василий Власов являясь последовательным критиком любых инициатив государства и Минздрава, неоднократно заявлял, что в России и СНГ активно рекламируются и используются, а также включаются в государственные списки (в частности, в российский ЖНВЛП) отечественные и импортные препараты, не обладающие доказанной эффективностью, в том числе препараты, позиционируемые как противовирусные при гриппе и ОРВИ. При этом СМИ сообщали, что Власов длительное время являлся руководителем Российского отделения Североевропейского центра Кокрейновского сотрудничества (The Cochrane Collaboration; 1998—2012, ныне «Cochrane»). В 2008— 2012 годах он организовал летнюю школу по методологии биомедицинских исследований, при поддержке организации Partners in Health. «Похоже, что господин Власов живет на деньги иностранных грантодателей и поэтому отрабатывает такую вот повестку», — делает предположение «Версия».

«Интересно, а блогеры-разоблачители, имеющие самое отдаленное отношение к медицине, критикуя ученых и врачей с многолетним стажем и призывая отказаться от профилактики коронавируса, готовы взять на себя ответственность за переполненные реанимации? Или отправиться волонтерами в Коммунарку? Или все же их удел — участие в популярном ток-шоу для обсуждения очередной трагедии?», — задается вопросами Сергей Никитский.

