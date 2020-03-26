«МегаФон» показал рост выручки по итогам четвертого квартала 2019 года

Оператор сотовой связи «МегаФон» обнародовал отчетность за четвертый квартал 2019 года. По итогам отчетного периода компания увеличила выручку на 5,4 процента, которая составила 93,2 миллиарда рублей. Выручка от продаж оборудования и аксессуаров выросла на 41,5 процента, до 12,8 миллиарда рублей. Скорректированная чистая прибыль компании увеличилась на 78,5 процента, до 2 миллиардов рублей.

Сервисная выручка в четвертом квартале 2019 года выросла на 1,3 процента и составила 80,4 миллиарда рублей в основном благодаря росту выручки мобильной передачи данных в связи с обновлением линейки «Включайся!» последними технологическими решениями и партнерскими сервисами. Абонентам была предложена система кросс-скидок, впервые на рынке внедрена функция кэшбека с абонентской платы, который можно потратить на приобретение продуктов компании. Эти и другие решения привели к росту пользователей передачи данных на 6,7 до 34,9 миллиона человек, количество мобильных абонентов в России сохранилось на уровне 75,2 миллиона человек. Рост выручки от услуг клиентам государственного сектора в области информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) также оказал положительный эффект как на мобильный, так и на фиксированный сегменты выручки. По итогам года сервисная выручка достигла 310,8 миллиарда рублей, показав прирост в 1,2 процента.

В четвертом квартале «МегаФон» продолжил развитие своей розничной сети за счет внедрения салонов продаж нового поколения с высоким уровнем сервиса и особым подходом к обслуживанию. Среднее количество клиентов в обновленных салонах выросло на 20 процентов, средняя дневная выручка — на 30-40 процентов по сравнению с салонами традиционного формата.

CAPEX в четвертом квартале составил 31,3 миллиарда рублей, на 18,2 процента меньше аналогичного периода прошлого года. Экономия CAPEX обусловлена тем, что в 2018 году осуществлялись масштабные вложения в обновление биллинговой платформы. В 2019 году основной фокус компании был направлен на продолжающееся развертывание и повышение устойчивости сетей, повышение качества услуг, развитие клиентского опыта. За четвертый квартал 2019 года введены в эксплуатацию порядка 2 470 новых базовых станций в стандарте LTE и LTE Advanced. Компания активно готовится к внедрению нового стандарта 5G в России.

«"МегаФон" продолжает уверенно развивать бизнес, что подтверждает динамика основных показателей компании. Востребованность услуг мобильной связи остается стабильно высокой. Вектор, направленный на интересы цифровых абонентов, демонстрирует свою эффективность – количество абонентов, пользующихся услугами передачи данных, в очередной раз растет, как и выручка в этом сегменте. Мы предлагаем новые услуги, актуальные для современных абонентов. Реализация ИКТ проектов для корпоративных клиентов позволила увеличить в четвертом квартале выручку от услуг фиксированной связи, — комментирует итоги квартала генеральный директор "МегаФона" Геворк Вермишян. — Мы показываем позитивную динамику сервисной выручки и по итогам года. Это особенно значимо, ведь на предыдущий 2018 год пришелся рост наших доходов от контрактов в рамках проведения Чемпионата Мира по футболу».

«МегаФон» продолжает развивать партнерства с крупными компаниями, позволяющие укрепить позиции Компании в области цифровых технологий. В начале четвертого квартала завершилось формирование совместного предприятия «МегаФона» с РФПИ, Alibaba Group и Mail.ru Group. В ноябре первый шаг в рамках AliExpress Россия оценили наши абоненты — «МегаФон» стал первым оператором, запустившим интернет-магазин на ресурсе TMall.

«В четвертом квартале 2019 года мы достигли хороших результатов и продемонстрировали рост ключевых финансовых показателей. Выручка выросла на 5,4 процента и достигла 93 202 миллионов рублей. Основная доля по-прежнему приходится на Россию — более 98,4 процента от всей выручки компании. Компания продолжает развивать новые сервисы, тарифы и инновационные услуги, реализуя стратегию цифровой трансформации, в результате чего цифровая выручка в четвертом квартале выросла на 52,3 процента, — прокомментировал итоги финансовый директор "МегаФона" Никита Орлов. — Выручка от продажи оборудования и аксессуаров в четвертом квартале 2019 года выросла на 41,5 процента и составила 12 822 миллиона рублей, в связи с ростом продаж смартфонов, в том числе в высокой ценовой категории, новых моделей Samsung и Apple, а также смартфонов Honor и Huawei, которым были посвящены специальные маркетинговые инициативы. Положительный эффект на продажи оказало открытие салонов нового поколения».

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