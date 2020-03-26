Воробьев попросил жителей Подмосковья воздержаться от походов в гости

Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал жителей Подмосковья оставаться дома на предстоящих длинных выходных. Его слова приводится в Instagram главы региона в четверг, 26 марта.

«Эти выходные не для тусовок — как говорит молодежь. (...) Все мы знаем, как весной у нас в Подмосковье, да и во всей стране принято отдыхать: где-то это шашлыки, где-то — шумные компании и походы в гости, общение. Я прошу каждого не предпринимать подобных мероприятий», — сказал он.

Он отметил, что сейчас нужно проявить максимальную заботу друг о друге. По его словам, свободное время можно уделить вещам, которые раньше в силу разных причин откладывались. Он привел в пример чтение книг и просмотр сериалов.

Губернатор подчеркнул, что власти делают все необходимое для борьбы с распространением нового вируса. Так, в регионе временно будут закрыты кафе и рестораны, салоны красоты, учащиеся школ и вузов переведены на дистанционное обучение, напомнил он.

«У нас в области порядка 50 инфекционных клиник. Мы сейчас их все готовим на всякий случай», — заключил он.

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