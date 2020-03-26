Воробьев попросил жителей Подмосковья воздержаться от походов в гости

Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал жителей Подмосковья оставаться дома на предстоящих длинных выходных. Его слова приводится в Instagram главы региона в четверг, 26 марта.
«Эти выходные не для тусовок — как говорит молодежь. (...) Все мы знаем, как весной у нас в Подмосковье, да и во всей стране принято отдыхать: где-то это шашлыки, где-то — шумные компании и походы в гости, общение. Я прошу каждого не предпринимать подобных мероприятий», — сказал он.
Он отметил, что сейчас нужно проявить максимальную заботу друг о друге. По его словам, свободное время можно уделить вещам, которые раньше в силу разных причин откладывались. Он привел в пример чтение книг и просмотр сериалов.
Губернатор подчеркнул, что власти делают все необходимое для борьбы с распространением нового вируса. Так, в регионе временно будут закрыты кафе и рестораны, салоны красоты, учащиеся школ и вузов переведены на дистанционное обучение, напомнил он.
«У нас в области порядка 50 инфекционных клиник. Мы сейчас их все готовим на всякий случай», — заключил он.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения