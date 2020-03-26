«Царицыно» создаст запасы сырья благодаря поддержке правительства Москвы

Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП), в условиях сложной и нестабильной экономической обстановки в России и мире вызванной в том числе пандемии коронавируса, выдал предприятию «Царицыно» займ на льготных условиях. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы.

«Льготные займы — одна из мер господдержки промышленных предприятий Москвы. В данном случае столичный производитель мясных продуктов питания получил 50 миллионов рублей под 3 процента годовых сроком на 2 года и 11 месяцев.

На полученные средства предприятие создаст запасы мясосырья, что позволит производителю обеспечить потребителей достаточным количеством высококачественной продукции, сохранив стабильные цены в период введения государством комплекса мер по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции», — сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Займ выдан в рамках продукта МФППиП «Развитие — оборотные средства». Его условия позволяют пополнить оборотные средства компании в целях оплаты сырья, материалов или комплектующих. Процентная ставка составляет 3 процента годовых в случае предоставления обеспечения не менее 70 процентов суммы займа в виде банковских гарантий. Предприятие-заемщик должно работать не менее 2 лет, иметь объем выручки не менее 25 миллионов рублей в год и размер активов не менее 15 миллионов рублей. Размер займа на пополнение оборотных средств может составлять от 20 до 50 миллионов рублей.

«ОАО «Царицыно» является крупнейшим мясоперерабатывающим предприятием города Москвы. Основная задача работы предприятия – это обеспечение населения высококачественной продукцией по доступным ценам. Полученный заем по льготной ставке позволит сформировать дополнительные запасы мясосырья по низким ценам, что в последствие обеспечит сохранение цен на готовую продукцию. От имени всех московских производителей хотела бы выразить признательность правительству города Москвы за постоянную поддержку. Уверена, что сложившиеся открытые партнерские отношения продолжат развиваться», — отметила генеральный директор ОАО «Царицыно» Елена Траханова.

МФППиП выдает предприятиям столицы займы на льготных условиях. Полномочия единственного учредителя фонда осуществляет правительство Москвы в лице Департамента инвестиционной и промышленной политики города.