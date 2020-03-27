Rambler Group запустит сервис «Гиперновости»

Rambler Group в рамках подготовки к запуску нового сервиса «Гиперновости» начал закрытое тестирование, доступ к которому уже получили лидеры медиарынка России. Об этом говорится в сообщении компании.

«Гиперновости» позволят следить за актуальной информационной повесткой российских СМИ на основных контент-платформах — в поисковых и рекомендательных системах, социальных сетях, агрегаторах новостей и блогах.

Бесплатный сервис «Гиперновости» в режиме реального времени показывает интерес читателей к различным темам. Рейтинг популярных заголовков формируется по числу уникальных посетителей материалов и обновляется каждые 10 секунд. Кроме того, сервис позволяет посмотреть данные за разные временные отрезки — от 30 секунд до 1 часа.

Чтобы принять участие в закрытом тестировании сервиса «Гиперновости», необходимо установить счетчик Рамблер/топ-100, оформив заявку в разделе «Добавить сайт» на top100.rambler.ru. После регистрации достаточно добавить полученный код на сайт издания и написать письмо в службу поддержки для открытия доступа к сервису.

«Формат и повестка современных цифровых медиа напрямую зависят от аудитории различных платформ — социальных сетей, новостных агрегаторов, рекомендательных систем и поиска. Поэтому издатели инвестируют огромные ресурсы, чтобы понять, какой именно контент интересен читателям в настоящий момент. Ведь это оказывает большое влияние на посещаемость и выручку медиа. Rambler Group первой предложила полностью бесплатный сервис, который ведет анализ читательского спроса и работает в режиме реального времени. Мы надеемся, что «Гиперновости» сделают рынок российских медиа прозрачнее, контент — качественнее, а редакции получат удобный инструмент для онлайн-мониторинга интересов пользователей», — отметил заместитель исполнительного директора по медиа Rambler Group Виктор Саксон.

