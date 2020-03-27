Бывшему главе ракетно-космической корпорации России вменили миллиардный ущерб

Следственный комитет России предъявил новое обвинение бывшему президенту ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия», входящей в «Роскосмос», Виталию Лопоте в злоупотреблениях на 9 миллиардов рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По версии следствия, топ-менеджер причинил корпорации крупный ущерб при реализации проекта «Морской старт», предусматривающего запуск плавучего космодрома для запуска российско-украинских ракет. Лопота злоупотребил полномочиями, выкупая акции иностранных участников проекта. Следователи считают, что сделки были незаконными с использованием средств РКК, которые были выделены на запуск космодрома.

Лопота — единственный фигурант дела. Он не считает себя виновным по инкриминируемому ему преступлению. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

Уголовное дело о злоупотреблениях при реализации проекта было возбуждено 14 апреля 2014 года по итогам проверки «Роскосмоса», проведенной в 2013 году и материалов ФСБ, в которых говорилось, что участники проекта причинили ущерб в один миллиард рублей.

Тогда Лопоту заключили под домашний арест, но позже ему изменили меру пресечения.

В июле 2014 года стало известно, что он был освобожден от должности президента РКК «Энергия». Позже Лопота занял пост вице-президента Объединенной ракетно-космической корпорации, но вскоре покинул и эту должность.

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