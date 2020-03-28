Пойман фигурант первого дела об угрозе массового заражения коронавирусом

Петербургская полиция поймала фигуранта первого в России уголовного дела об угрозе массового заражения коронавирусом. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
32-летнего Георгия Образцова, который содержался в принудительном карантине, задержали вечером 28 марта в квартире дома на улице Покрышева. Из обсерватора, который обустроен в пансионате «Заря», мужчина сбежал 27 марта, выбравшись из запертого номера через окно и спустившись с четвертого этажа. Его, вероятно, вернут обратно, а мерой пресечения будет избрана подписка о невыезде, предполагает газета.
В отношении Образцова возбуждено уголовное дело о покушении на нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.
Мужчина прилетел в Петербург 21 марта из Швейцарии и был обязан соблюдать 14-дневный карантин, однако нарушил условия самоизоляции, неоднократно выходя из квартиры. 26 марта его отправили в принудительный карантин в пансионат. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предположил, что Образцов хотел «устроить тусовку».
По данным на 28 марта, в России зарегистрированы 1264 случая заражения коронавирусом, семь пациентов с коронавирусной инфекцией скончались. 49 человек полностью излечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения