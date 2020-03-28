Загоняющий людей по домам в Чечне патруль показали на видео. Запись опубликовало издание Baza.

«Это видео снято в Грозном. По городу ездят патрульные машины, полицейские просят людей уйти с улицы и зайти домой», —поясняется в подписи к видео.

На кадрах видно, как более десяти полицейских машин едут по улице с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами. Также слышно, как правоохранительные органы сообщают информацию гражданам по громкоговорителю.

Ранее стало известно, что в Чечне у трех человек обнаружили коронавирус. Всего в республике находятся на карантине под наблюдением медицинских работников 630 человек.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в России превысило тысячу человек. 196 случаев были зарегистрированы за последние сутки в 16 регионах страны; 45 человек выздоровели, четверо умерли.

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