Загоняющий людей по домам в Чечне патруль показали на видео. Запись опубликовало издание Baza.
«Это видео снято в Грозном. По городу ездят патрульные машины, полицейские просят людей уйти с улицы и зайти домой», —поясняется в подписи к видео.
На кадрах видно, как более десяти полицейских машин едут по улице с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами. Также слышно, как правоохранительные органы сообщают информацию гражданам по громкоговорителю.
Ранее стало известно, что в Чечне у трех человек обнаружили коронавирус. Всего в республике находятся на карантине под наблюдением медицинских работников 630 человек.
По последним данным, число зараженных коронавирусом в России превысило тысячу человек. 196 случаев были зарегистрированы за последние сутки в 16 регионах страны; 45 человек выздоровели, четверо умерли.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения