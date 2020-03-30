Хакатон решений по борьбе с коронавирусом пройдет в России

Кружковое движение Национальной технологической инициативы (НТИ) проведет онлайн-хакатон для поиска и разработки новых технологических решений для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 30 марта.

Мероприятие запланировано на 18-19 апреля. В течение двух дней школьники и студенты будут разрабатывать средство индивидуальной защиты, а также попытаются создать модель распространения вируса и проанализировать его геном, рассказали организаторы.

Принять участие в хакатоне могут также программисты, инженеры, биологи и гуманитарии. Он будет проводится на специально разработанной игровой платформе, которая позволит командам взаимодействовать между собой на протяжении всего мероприятия.

«Подготовка и участие в этом хакатоне не только помогут школьникам и студентам с пользой провести вынужденные каникулы, но и позволят нам выявить перспективные технологические команды, способные решать задачи на новых рынках», — сказала руководитель проекта «Практики будущего» Кружкового движения НТИ Мария Рачинская.

Кружковое движение НТИ — всероссийское сообщество технологических энтузиастов.

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