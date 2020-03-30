Tele2 поощрит гигабайтами сидящих дома абонентов

Оператор сотовой связи Tele2 будет автоматически начислять гигабайты дополнительного трафика тем абонентам, которые следуют рекомендациям по борьбе с коронавирусом и остаются дома. Об этом говорится в сообщении Tele2.

Акция #домаподругимправилам призвана поощрить соблюдение режима самоизоляции по всей России, объясняют в Tele2. К тому же она дает дополнительные возможности для использования онлайн-сервисов, а также защищает пользователей тарифа «Социальный» — аудиторию, которая в нынешней ситуации наиболее уязвима.

За каждый день дома Tele2 автоматически начисляет клиентам один гигабайт трафика. Этот трафик суммируется, а воспользоваться им можно в течение месяца с первого дня, когда абонент начинает соблюдать правила самоизоляции.

Изображение: Duran / Дюран

«Мы хотим напомнить нашим клиентам о важности пребывания дома, а заодно поощрить за выполнение рекомендаций по профилактике инфекции. Начисленные гигабайты можно использовать для просмотра фильмов, образовательных курсов или спортивных онлайн-уроков. Тогда дома будет совсем не скучно», — говорит директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2 Олег Решетин. Он подчеркивает, что, хотя людям непросто изменить привычный образ жизни и ограничить круг общения, веденные меры первостепенны для купирования пандемии.

Дополнительные гигабайты начисляются пользователям всех актуальных тарифов: архивных и открытых для подключения тарифы линейки «Мой Tele2», «Премиума» и «Везде онлайн».

Кроме того, дополнительные гигабайты начисляются и тогда, когда абонент вышел из дома в ближайшую аптеку или за продуктами. Благодаря алгоритмам big data список получателей гигабайтов ежедневно обновляется по геолокации, объясняют в Tele2.

Акция действует для клиентов Tele2 по всей России в течение нерабочей недели до 5 апреля. В зависимости от изменения внешней ситуации Tele2 может продлить действие акции, заверяют в компании.