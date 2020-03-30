Москвичам разрешили водить машины во время всеобщего режима изоляции

Всеобщий режим изоляции, введенный в столице, не предусматривает ограничений на движение транспорта. Об этом сообщил в Telegram оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.

«Ограничение движения личного и служебного, специального и общественного автотранспорта указом Сергея Собянина не предусмотрено», — говорится в сообщении.

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29 марта Сергей Собянин ввел в столице всеобщий режим изоляции. Он начинает действовать 30 марта и распространяется на всех жителей столицы вне зависимости от возраста. В то же время меры не ограничивают права граждан приезжать в Москву или покидать ее.

По последним данным, в Москве зарегистрировано 1014 случаев заражения коронавирусом. Восемь пациентов, которые были на лечении в столице, скончались, еще 28 — вылечились.

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