Москвичам разрешили водить машины во время всеобщего режима изоляции

Всеобщий режим изоляции, введенный в столице, не предусматривает ограничений на движение транспорта. Об этом сообщил в Telegram оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.
«Ограничение движения личного и служебного, специального и общественного автотранспорта указом Сергея Собянина не предусмотрено», — говорится в сообщении.
29 марта Сергей Собянин ввел в столице всеобщий режим изоляции. Он начинает действовать 30 марта и распространяется на всех жителей столицы вне зависимости от возраста. В то же время меры не ограничивают права граждан приезжать в Москву или покидать ее.
По последним данным, в Москве зарегистрировано 1014 случаев заражения коронавирусом. Восемь пациентов, которые были на лечении в столице, скончались, еще 28 — вылечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения