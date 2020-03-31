В Подмосковье умерла первая пациентка с коронавирусом

В Подмосковье умерла 65-летняя пациентка с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения коронавируса в Московской области.

При поступлении в больницу у женщины диагностировали двухстороннюю пневмонию. Также пенсионерка страдала сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и перенесла в прошлом году инфаркт.

Женщине был оказан весь необходимый комплекс диагностических и лечебных мероприятий. Однако ее не удалось спасти.

30 марта в Москве начал действовать режим всеобщей самоизоляции. Он распространяется на всех жителей столицы вне зависимости от возраста. Режим не ограничивает права граждан на въезд в Москву и выезд из нее. Жителям можно покидать квартиру только для обращения за экстренной медпомощью, поездок на работу, если они обязаны на нее ходить, посещения ближайших магазинов или аптек, а также для выгула домашних животных и выноса мусора.

По последним данным, в России зарегистрировано 1836 случаев заражения.

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