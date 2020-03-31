На территории особой экономической зоны Москвы появился новый резидент

Компания по производству электрооборудования «Европейская Электротехника» получила статус резидента особой экономической зоны столицы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы.

Предприятие, площадь которого составит 1047 квадратных метров, разместится в корпусах бывшего Автозавода имени Ленинского Комсомола, которые обладают всей необходимой инфраструктурой и коммуникациями.

Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров, предприятие закончит строительство в третьем квартале 2020 года. «Общий объем инвестиций в производство с 2020 по 2024 год составит 55 миллионов рублей. Будет создано 72 новых рабочих места», — отметил он.

Компания будет заниматься разработкой и производством высокотехнологичных низковольтных комплектных устройств.

Ожидаемый объем выручки компании за 2020-2029 годы составляет 3,24 миллиарда рублей. Фонд оплаты труда за тот же период — 524,8 миллиона рублей. Благодаря статусу резидента ОЭЗ предприятие сможет пользоваться пониженными ставками по обязательным платежам. Это позволит ему за 9 лет сэкономить до 91 миллиона рублей.

«Современная инфраструктура промышленного кластера в Печатниках, удобная логистика и расположение практически в центре Московской городской агломерации, а также концентрация там же подобных высокотехнологичных производств — все это, по нашему убеждению, позволит нам получить все преимущества нахождения в «правильном» месте с соответствующей атмосферой и мотивирующим регулированием», — подчеркнул заместитель генерального директора ООО «Европейская Электротехника» Андрей Смирнов.

