В России создали высокоточный тест для диагностики коронавируса

Роспотребнадзор создал высокоточный тест для диагностики коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что диагностический тест, разработанный ФБУН Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, успешно прошел клинические испытания. 25 марта его зарегистрировали для использования в России.

В ведомстве добавили, что благодаря новому тесту можно не только выявить COVID-19, но и дифференцировать его от других родственных коронавирусов и от MERS-Cov (ближневосточного респираторного синдрома).

В Роспотребнадзоре заявили, что массовое тестирование поможет остановить дальнейшее распространение инфекции.

Ранее стало известно, что ученые из Сингапура создали экспресс-тест на коронавирус, благодаря которому результат можно получить в течение пяти минут. Ожидается, что лицензия на массовое использование теста появится в течение месяца. Новый метод позволяет копировать участки ДНК без температурного воздействия.

Согласно последним данным, число зараженных коронавирусом нового типа в мире превысило 784,3 тысячи человек, скончались 37,6 тысячи, более 165,2 тысячи вылечились. Вспышка болезни COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане.

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