Предприниматели Подмосковья получат заключение о форс‑мажоре из-за коронавируса

Предприниматели Подмосковья смогут получить заключение о форс‑мажоре из‑за коронавируса, сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья Вадим Хромов. Его цитирует РИАМО.
«Заключение, которое выдает торгово-промышленная палата Московской области, станет основанием для заключения соглашения между предпринимателями. Оно будет применимо как к вопросам по аренде, так и по другим договорам», — сказал он.
Хромов пояснил, что из-за мер, которые были приняты для борьбы с распространением нового вируса, бизнесмены вынуждены нарушать условия договоров или расторгать контракты.
Он выразил уверенность, что усилиями с обеих сторон удастся преодолеть сложный период в экономике. Зампред напомнил, что правительство со своей стороны дает бизнесу отсрочку по арендным платежам. Это касается муниципальной собственности, уточнил он.
Ранее в Подмосковье был объявлен режим всеобщей изоляции. Жителям предписано сидеть дома, выходить можно только о уважительным причинам. Торговые центры и рестораны закрыты. Учащиеся школ и вузов переведены на дистанционное обучение.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения