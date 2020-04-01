Предприниматели Подмосковья получат заключение о форс‑мажоре из-за коронавируса

Предприниматели Подмосковья смогут получить заключение о форс‑мажоре из‑за коронавируса, сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья Вадим Хромов. Его цитирует РИАМО.

«Заключение, которое выдает торгово-промышленная палата Московской области, станет основанием для заключения соглашения между предпринимателями. Оно будет применимо как к вопросам по аренде, так и по другим договорам», — сказал он.

Хромов пояснил, что из-за мер, которые были приняты для борьбы с распространением нового вируса, бизнесмены вынуждены нарушать условия договоров или расторгать контракты.

Он выразил уверенность, что усилиями с обеих сторон удастся преодолеть сложный период в экономике. Зампред напомнил, что правительство со своей стороны дает бизнесу отсрочку по арендным платежам. Это касается муниципальной собственности, уточнил он.

Ранее в Подмосковье был объявлен режим всеобщей изоляции. Жителям предписано сидеть дома, выходить можно только о уважительным причинам. Торговые центры и рестораны закрыты. Учащиеся школ и вузов переведены на дистанционное обучение.

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