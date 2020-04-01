Для контроля режима изоляции в Подмосковье привлекли все оперативные службы

Для контроля соблюдения жителями Подмосковья режима самоизоляции привлекли сотрудником полиции, Росгвардии и МЧС, рассказал руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев. Его цитирует РИАМО.

«Жители Подмосковья должны с полной ответственностью и серьезностью отнестись к этим вынужденным, но абсолютно необходимым мерам. Речь сейчас идет о здоровье и безопасности», — сказал он.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев призвал жителей не выходить из дома. По его словам, принятые ограничительные меры направлены на снижение скорости распространения нового коронавирса.

По последним данным, в России новый коронавирус унес жизни 24 человек. Всего зарегистрировано 2777 зараженных в 75 регионах. В Подмосковье подтверждено 134 случая Covid-19, два человека погибли.

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