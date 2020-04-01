Для контроля режима изоляции в Подмосковье привлекли все оперативные службы

Для контроля соблюдения жителями Подмосковья режима самоизоляции привлекли сотрудником полиции, Росгвардии и МЧС, рассказал руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев. Его цитирует РИАМО.
«Жители Подмосковья должны с полной ответственностью и серьезностью отнестись к этим вынужденным, но абсолютно необходимым мерам. Речь сейчас идет о здоровье и безопасности», — сказал он.
Ранее губернатор области Андрей Воробьев призвал жителей не выходить из дома. По его словам, принятые ограничительные меры направлены на снижение скорости распространения нового коронавирса.
По последним данным, в России новый коронавирус унес жизни 24 человек. Всего зарегистрировано 2777 зараженных в 75 регионах. В Подмосковье подтверждено 134 случая Covid-19, два человека погибли.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения