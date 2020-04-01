Преступники нашли способ заработать в условиях карантина, пишут «Известия».

Полиция начала фиксировать преступления, связанные с попыткой обмана граждан на фоне пандемии. Например, злоумышленники звонят пожилым людям, представляются волонтерами и обманывают граждан при доставке товаров. Камеры наблюдения не могут их вычислить, поскольку они орудуют в масках и перчатках.

Отличить волонтера от мошенника можно по фирменной куртке и бейджу. Кроме того, добровольцы соблюдают и другие меры предосторожности: не заходят в квартиру и держат расстояние в два метра.

Получает распространение и еще одна форма обмана. Например, мошенники обзванивают одиноких пожилых людей в регионах и предлагают приобрести вакцину или лекарство от коронавируса.

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Также участились случаи обмана через интернет. Часто это связано с продажей медицинских масок. Например, почти 11 тысяч рублей, собранные приходом храма Покрова Пресвятой Богородицы в Медведково достались злоумышленникам. Они разместили в интернете объявление о продаже средств защиты. Представители прихода связались с продавцом и заказали 10 упаковок по 50 масок со стопроцентной предоплатой. Однако после получения денег торговец перестал выходить на связь.

В последнее время все чаще стали совершаться преступления дистанционного характера, поскольку для преступников это удобнее. «Достаточно лишь иметь под рукой компьютер с выходом в интернет и просто уметь убеждать, уговаривать», — рассказал начальник 4-го отделения ОУР УВД по ЮЗАО, подполковник полиции Кирилл Маслов.

Он рекомендует никогда не сообщать незнакомым гражданам о телефону свои персональные данные и данные банковской карты. Также во время разговора нельзя сообщать трехзначный код, указанный на обратной стороне карты. «Ни в коем случае нельзя впадать в панику и слепо доверять неизвестным», — заключил Маслов.

Ранее сообщалось, что мошенники начали звонить россиянам от лица авиакомпаний с предложением вернуть деньги за отмененные перелеты. Во время телефонного разговора пытаются узнать данные банковской карты якобы для возврата средств.

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