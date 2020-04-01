Медиаактивы Rambler Group обновили собственные рекорды

По данным сервиса «Яндекс.Метрика», Lenta.ru, Газета.Ru и «Секрет фирмы» в марте 2020 года зафиксировали рекордные показатели по числу уникальных пользователей и просмотров страниц изданий. Об этом говорится в сообщении Rambler Group.

Так, в период с 1 по 31 марта сайт Lenta.ru посетили почти 76 миллионов уникальных пользователей, а число просмотров страниц достигло 612 миллионов — это на 33 процента и 41 процент больше аналогичных показателей февраля.

Аудитория Газета.Ru за март выросла на 30 процентов и составила примерно 48 миллионов уникальных пользователей. Количество просмотров страниц издания увеличилось на 31 процент и превысило отметку в 235 миллионов.

«Март стал тяжелым месяцем для всего мира, который столкнулся с небывалой опасностью в лице пандемии коронавируса и глобальными изменениями в образе жизни людей. Для наших изданий было особенно важно качественно выполнять свою главную работу — оповещать общественность о происходящем и держать в курсе последних событий. Рост аудиторных показателей доказывает, что мы для читателей — надежный источник информации и они заходят именно на наши ресурсы, чтобы ознакомиться с последними мировыми новостями», — отметил главный редактор Lenta.ru, директор по развитию медиа Rambler Group Владимир Тодоров.

Особый рост показал «Секрет фирмы», за год увеличивший показатели более чем в 5 раз. По итогам марта 2020 года аудитория издания перевалила за 2,3 миллиона человек, а число просмотров страниц составило более 4,3 миллиона, что на 31 процент и 23 процента соответственно больше, чем в феврале 2020 года.

По словам заместителя управляющего директора Rambler&Co по цифровой стратегии Антона Сучкова, команды медиапроектов выбрали правильный вектор развития площадок и стали одними из первых как в России, так и в мире внедрять в свою работу самые современные технологии. «AMP Web packaging, PWA- и TWA-версии ресурсов и другие инициативы, предложенные SEO-командой Rambler Group, были быстро реализованы на проектах группы, — пояснил он. — Все это вместе с высоким профессионализмом редакций, их умением оперативно отслеживать популярные темы и попадать в медиатренды позволило изданиям достигнуть столь впечатляющих аудиторных показателей».

