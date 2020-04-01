Около миллиона жителей Подмосковья получили разовую выплату за карантин

Около миллиона пожилых жителей Подмосковья, находящихся на карантине , получили первую часть материальной помощи от властей, сообщила министр социального развития региона Ирина Фаевская. Ее цитирует РИАМО в среду, 1 апреля.
«Первая часть выплат в размере 1,5 тысячи рублей уже перечислена указанным категориям», — рассказала Фаевская.
Она уточнила, что вторую часть граждане получат по окончании карантинного срока. Выплата предоставляется людям старше 65 лет, а также людям с хроническими заболеваниями, напомнила она.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил о введении в Регине режима всеобщей изоляции. Эта мера направлена на борьбу с распространением коронавируса. Выходить из дома можно по четырем причинам: вынос мусора, выгул собак, поход за продуктами, получение экстренной медицинской помощи.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения