Около миллиона жителей Подмосковья получили разовую выплату за карантин

Около миллиона пожилых жителей Подмосковья, находящихся на карантине , получили первую часть материальной помощи от властей, сообщила министр социального развития региона Ирина Фаевская. Ее цитирует РИАМО в среду, 1 апреля.

«Первая часть выплат в размере 1,5 тысячи рублей уже перечислена указанным категориям», — рассказала Фаевская.

Она уточнила, что вторую часть граждане получат по окончании карантинного срока. Выплата предоставляется людям старше 65 лет, а также людям с хроническими заболеваниями, напомнила она.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил о введении в Регине режима всеобщей изоляции. Эта мера направлена на борьбу с распространением коронавируса. Выходить из дома можно по четырем причинам: вынос мусора, выгул собак, поход за продуктами, получение экстренной медицинской помощи.

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