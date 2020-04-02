Число жертв коронавируса в мире превысило 50 тысяч человек, об этом свидетельствуют данные проекта университета Джонса Хопкинса.

По состоянию на 21:10 по московскому времени, по всему миру насчитывается 50230 случаев заболевания COVID-19. По числу погибших от пневмонии нового типа первое место в мире занимает Италия — жертв болезни там уже около 14 тысяч. На втором месте находится Испания (более 10 тысяч жертв), на третьем — Франция (более 4 тысяч).

Всего в мире выявлено свыше 981 тысячи инфицированных коронавирусом. 204,6 тысячи человек вылечились. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванная коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.

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