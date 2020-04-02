Цены на нефть выросли

Цены на нефть Brent выросли в ходе торгов на Лондонской биржей ICE в четверг, 2 апреля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

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Стоимость июньского фьючерса на поставку сырья поднялась выше 26 долларов за баррель и по состоянию на 5:21 по московскому времени стоила 26,39 доллара. Цена майского контракта на американскую нефть WTI также выросла и к 5:25 по московскому времени составила 21,53 доллара за баррель.

Цены на нефть Brent 30 марта в ходе торгов опускались ниже 23 долларов за баррель, что случилось впервые с 2008 года. Стоимость WTI 30 марта также установила антирекорд 18 лет, опустившись ниже 20 долларов.

Как сообщалось ранее, расчетные цены на российскую нефть, которые служат основным ориентиром при ценообразовании на внутреннем рынке, достигли отрицательных значений. То есть затраты на транспортировку сырья, экспортные пошлины и другие расходы превысили стоимость продажи его Urals в Европе.

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