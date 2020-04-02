Воробьев рассказал об открытии инфекционных центров в Подмосковье

Шесть инфекционных центров для пациентов с коронавирусом откроются в Подмосковье, дополнительно будет создано 1,4 тысячи койко-мест. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Это отдельно стоящие помещения, изолированные для того, чтобы были соблюдены все необходимые условия. (...) Мы оборудуем инфекционные койки, купили дополнительно аппараты ИВЛ», — сказал он.

Глава региона уточнил, что на данный момент 11 пациентов находятся на искусственной вентиляции легких.

Также он рассказал о мерах, которые принимаются для обеспечения безопасности медицинского персонала. По его словам, в день каждому врачу требуется по четыре маски. Он подчеркнул, что запас средств индивидуальной защиты в региона есть на месяц вперед.

Воробьев поблагодарил жителей за соблюдение режима самоизоляции. По его словам, это очень важно для борьбы с новым вирусом.

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