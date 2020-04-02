Власти Подмосковья поддержат малый и средний бизнес

Отсрочку по арендной плате получат подмосковные бизнесмены сроком на три месяца, речь идет только о государственном и муниципальном имуществе. Об этом сообщается в Instagram-канале губернатора Андрея Воробьева в четверг, 2 апреля.
Кроме того, по поручению Воробьева в регионе увеличивается размер субсидии на возмещение затрат на покупки оборудования — с 30 до 50 процентов.
«Воспользоваться мерой поддержки смогут все малые и средние предприятия, индивидуальные предприниматели», — говорится в сообщении.
Производителям масок и средств дезинфекции компенсируют до 80 процентов затрат на оборудование.
«Мы также дополнительно вносим 200 миллионов рублей в Фонд микрофинансирования малого и среднего бизнеса региона, чтобы расширить охват индивидуальных предпринимателей и организаций для предоставления микрокредитов», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.
По ее словам, данные средства позволят бизнесу быстрее восстановиться в условиях кризиса, связанного с распространением коронавируса.
Среди других мер, которые региональное правительство приняло для поддержки бизнеса, — снижение до шести процентов средней ставки по кредитам.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения