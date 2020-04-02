Власти Подмосковья поддержат малый и средний бизнес

Отсрочку по арендной плате получат подмосковные бизнесмены сроком на три месяца, речь идет только о государственном и муниципальном имуществе. Об этом сообщается в Instagram-канале губернатора Андрея Воробьева в четверг, 2 апреля.

Кроме того, по поручению Воробьева в регионе увеличивается размер субсидии на возмещение затрат на покупки оборудования — с 30 до 50 процентов.

«Воспользоваться мерой поддержки смогут все малые и средние предприятия, индивидуальные предприниматели», — говорится в сообщении.

Производителям масок и средств дезинфекции компенсируют до 80 процентов затрат на оборудование.

«Мы также дополнительно вносим 200 миллионов рублей в Фонд микрофинансирования малого и среднего бизнеса региона, чтобы расширить охват индивидуальных предпринимателей и организаций для предоставления микрокредитов», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

По ее словам, данные средства позволят бизнесу быстрее восстановиться в условиях кризиса, связанного с распространением коронавируса.

Среди других мер, которые региональное правительство приняло для поддержки бизнеса, — снижение до шести процентов средней ставки по кредитам.

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