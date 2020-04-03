Глава «Россетей» поручил полностью подготовить энергообъекты к зиме

Глава группы «Россети» Павел Ливинский в ходе заседания штаба электросетевого комплекса поставил перед руководителями входящих в холдинг сетевых компаний ряд приоритетных задач, которые необходимо решить в нынешних условиях. Об этом говорится в сообщении компании.

В рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону во всех 80 регионах присутствия группы компаний предприятиям поручено точно в срок на 100 процентов выполнить все запланированные мероприятия эксплуатационной и критической части инвестиционных программ вне зависимости от внешних обстоятельств. Своевременно должны быть завершены все ремонты, а также строительство и ввод в эксплуатацию энергообъектов, влияющих на надежность электроснабжения потребителей и имеющих критическое значение для субъектов Федерации.

«Так как холода и плохая погода придут с наступлением осени без сдвига вправо из-за форс-мажора и вне зависимости от того, что сейчас происходит в стране и мире, группа «Россети» должна на 100 процентов и точно в срок реализовать весь запланированный комплекс мер по обеспечению надежного и качественного электроснабжения потребителей предстоящей зимой», — заявил Павел Ливинский.

Совместно с региональными властями планируется обеспечить бесперебойную работу специалистов «Россетей» и подрядных организаций, занимающихся подготовкой инфраструктуры к зиме.

Для поддержки сотрудников, продолжающих исполнять служебные обязанности на рабочих местах, вводятся надбавки в размере не менее 30 процентов. Также Павел Ливинский дал поручение оказать помощь семьям работников, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, помощь и поддержку пенсионеров и ветеранов электросетевого комплекса, меры по реабилитации работников по завершении неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Отдельно глава крупнейшего электросетевого комплекса страны дал поручение продолжать развитие онлайн-сервисов, которые, по его словам, проходят сейчас настоящую проверку, и повышать клиентоориентированность.

«Мы должны быть в числе лучших мировых практик не только по качеству и надежности электроснабжения, но и в вопросах связи с потребителями. Наши специалисты должны находить решение возникающих у клиентов вопросов и проблем, они обязаны предоставлять обратную связь не только в рамках существующих регламентов, а с максимальной пользой для обращающихся», — добавил Павел Ливинский.